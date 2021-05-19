Директор мусоросортировочного центра в Орле опроверг информацию о его остановке

Мусорный коллапс назревает в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дальнейшее развитие получает тема назревающего в Орловской области мусорного коллапса. Так, директор предприятия по приему и сортировке коммунальных отходов опроверг информацию о его остановке.

После того, как в ежедневном режиме жители стали жаловаться на горы отходов в жилом секторе, о ситуации с уборкой мусора в городе и районах высказался губернатор Андрей Клычков. По традиции, он вышел в прямой эфир в соцсетях, где назвал коллапс созданным "возможно, из личных интересов". Глава региона не озвучил имен и названий организаций, но масштабную приемку отходов ведет в области только одно предприятие: это завод АО "ЭкоСити". Клычков заявил, что видел видеозапись, где вереница мусоровозов собралась у ворот завода и их не принимают на разгрузку.

Сам же директор мусоросортировочного центра Юрий Парахин факт очереди из мусоровозов называет провокацией, о чем в открытую он заявил на сегодняшней встрече с журналистами. По его словам, завод не останавливался и работал в штатном режиме все это время. О чем Парахин уже сообщил природоохранной прокуратуре.

- У меня есть все доказательства того факта, что предприятие работало. Это документы, видеофиксация. Ежедневно мы принимаем десятки грузовиков с отходами, - сообщил "Комсомолке" гендиректор "ЭкоСити".

Юрий Парахин: "Завод не останавливался" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В это же самое время при региональном Правительстве, вечером 18 мая и днем 19 числа, прошли совещания, посвященные сложной ситуации с вывозом мусора в Орловской области. Официальной информации об итогах обсуждения в настоящее время не поступало. Вот что написал советник губернатора Сергей Лежнев в социальных сетях.

- Продолжаем работу по ситуации с ТКО. Причины и пути решения ясны. С участием представителей территориальных органов федеральных органов власти контрольно-надзорного и правоохранительного блока работа будет продолжена. Задача привести систему организации сбора мусора в планомерный договорной режим в кратчайшие сроки, - сообщил Лежнев в инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

При этом одного из ключевых участников реализации территориальной схемы по обращению с ТКО Юрия Парахина на совещание не пригласили.

- Сперва пригласили, а вдогонку прислали телефонограмму (копия имеется в распоряжении "КП-Орел" - прим. ред.) о том, что мое участие на совещании не запланировано, -пояснил Парахин.

Впрочем, расставить все точки на "и" придется правоохранителям. Прокуратура уже проводит проверку.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы организации вывоза отходов и контроля в этой сфере. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.