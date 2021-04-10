Поставки, аукционы, льготники: Иван Залогин о проблемах с закупками лекарств в Орловской области

Иван Залогин рассказал, какие проблемы возникли при закупке лекарств в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 9 апреля, в Орле по делу о перебоях с лекарствами для детей-инвалидов прошло первое задержание. Задержана чиновница областного департамента здравоохранения, которую подозревают в халатности при организации закупок.

Напомним, история о семьях детях-инвалидах, которые по несколько месяцев не получали жизненно важные лекарства и лечебное питание, прозвучала на всю страну. После этого сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», начались обыски в облздраве. Контроль за проведением расследования взял на себя руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Однако пока ситуация с льготными медикаментами все еще остается непростой, не только для детей, но и для взрослых людей. По данным Департамента здравоохранения Орловской области, на 8 апреля 2021 года на отсроченное обеспечение отправлены 396 рецептов на лекарства. В чем же причина?

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ АУКЦИОНЫ, КИТАЙ И ПАНДЕМИЯ

«Комсомольская правда-Орел» сделала официальный запрос в орловский облздрав, чтобы разобраться в ситуации. К нам неоднократно обращались орловцы-льготники получающие лекарства с опозданием из-за несостоявшихся торгов. Так им объясняли возникшую проблему в облздраве.

Итак, по информации профильного департамента, в первом квартале 2021 года не состоялось 29 аукционов на покупку медикаментов. По словам руководителя облздрава Ивана Залогина, это произошло из-за дефицита лекарств, создаваемых на китайском сырье.

- Проблемы с закупкой лекарственных препаратов вызваны тем, что большая часть производителей работают на субстанциях (сырье), имеющих происхождение в Китайской народной республике. В связи с отсутствием их на рынке в достаточном количестве из-за пандемии коронавируса, возникли проблемы при покупке препаратов иностранного происхождения, что как следствие привело к возникновению дефицита лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке, - гласит официальный ответ за подписью Ивана Залогина на запрос «КП-Орел».

По словам руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, поставщики неоднократно обращались в облздрав с проблемами, связанными с прекращением ввоза в Россию ряда медикаментов или их ограниченное количество.

- Проблемами закупки лекарственных препаратов является их иностранное происхождение и иностранное происхождение сырья. Поставщики не выходят на аукционные площадки и объявленные аукционы признаются несостоявшимися, что приводит к дефициту лекарственных препаратов, - поясняет Иван Залогин.

РОСТ ЦЕН И НОВЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Таким образом, из ответа на запрос «Комсомольской правды-Орел» становится ясно, что Департамент здравоохранения Орловской области видит проблему исключительно во внешних факторах – иностранное сырье и лекарства, пандемия коронавируса.

Еще одна сопутствующая проблема, связанная с основной, это рост цен.

- Стоимость лекарственных препаратов превышает норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение за счет федерального бюджета, который составляет 886,4 рубля. Учитывая стоимость некоторых препаратов, превышающих этот норматив в разы, обеспечить медицинскими препаратами, изделиями и лечебным питанием в полном объеме не представляется возможным, - заявил Иван Залогин.

Кроме того, усложняет ситуацию с обеспечением лекарствами и появление новых льготников после утверждения плановых заявок.

- В течение года появляются новые пациенты, назначаются новые лекарственные препараты, информация о потребностях в которых поступает от медицинских организаций после формирования плановых заявок на очередной год, - поясняет руководитель Орловского облздрава.

По словам Ивана Залогина, департамент прикладывает все усилия, чтобы перераспределять лекарства между аптеками, если есть такая возможность.

ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВА БЫЛИ

В своем ответе руководитель Департамента здравоохранения Орловской области не упомянул о том, что сейчас в облздраве идут серьезные проверки, а одна из его подчиненных задержана и все из-за тех самых закупок.

Прокуратурой уже направлено в суд 28 исковых заявлений.

- В связи с неэффективностью проводимых Правительством региона мероприятий по обеспечению детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием прокурором области в адрес Губернатора Орловской области внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования в отношении должностных лиц Департамента здравоохранения в настоящее время проводится служебная проверка, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

В депздраве продолжают работу следователи: ведутся допросы, изымается и изучается документация. Уже ясно, что из федерального центра деньги, предназначенные на закупку лекарств, поступали.

- Денежные средства на закупку указанных препаратов доведены до органов здравоохранения в полном объеме, однако, ввиду начальницей одного из отделов департамента здравоохранения не было обеспечено своевременное проведение аукционов на закупку лекарственных средств, в связи с чем в период с января по март 2021 года были нарушены права жителей Орловской области на медицинское обеспечение, а потерпевшие в должном объеме не были обеспечены положенными им лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Так выглядит история с точки зрения следственных и надзорных органов. Получается, что правда у всех своя. Расследование продолжается.

«КП» следит за развитием ситуации.