Коронавирус в Орле, последние новости на 27 июня 2020: летние лагеря откроют на второй смене

Накануне федеральный оперативный штаб подтвердил 40 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 4358.

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 620 человек. Однако увеличилась за минувшие сутки и статистика по смертности. Умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных исходов составило 54.

Самое большое число инфицированных COVID-19 проживает в Орле (2025 зараженных), во Мценске и Мценском районе (521), Орловском районе (434), Болховском районе (123), Ливнах (116), Дмитровском районе (100) и в Урицком районе (93). Меньше всего заболевших коронавирусом в Краснозоренском районе (17 человек).

Масочный режим в Орловской области продлили до 31 июля включительноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание. Такие прецеденты в Орловской области уже были. В начале июня за нарушение масочного режима оштрафовали двух жителей областного центра, которые ходили без масок в торговом центре «Атолл» и пять человек в Новосильском районе. Большинству из них назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация повлияла на планы выпускников школ. Выпускные вечера сегодня, 27 июня, им предстоит провести за монитором компьютеров. В Орловской области для 3 тысяч 577 выпускников праздничная концертная программа «Выпускная PARTY в ONLINE-формате» пройдет в соцсетях.

Продление ограничительных мер повлияло и на летнюю оздоровительную компанию для большинства детей. Пока открытие загородных оздоровительных лагерей перенесено на вторую смену. С 1 июля лагеря дневного пребывания откроются только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в нескольких школах-интернатах.

При этом в Орловской области продолжает реализовываться поэтапное снятие ограничительных мер. Уже открылись гостиницы, торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов, но при условиях соблюдения санитарных правил.

В Орловской области продолжает реализовываться поэтапное снятие ограничительных мер

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