2020-06-26T09:27:40+03:00
Общество

В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 16 июля

Масочный режим в регионе сохранится еще дольше
Наталья Меркулова
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В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 16 июляВ Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 16 июляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба глава Орловской области принял решение продлить режим ограничений до 16 июля включительно. Масочный режим в регионе сохранится еще дольше.

При входе в общественный транспорт, магазины, медицинские учреждения, парикмахерские и другие организации сферы услуг до 31 июля (включительно) нужно будет надевать защитную маску. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание. Такие прецеденты в Орловской области уже были.

Кроме того, летняя оздоровительная компания для детей тоже будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в регионе. Пока открытие загородных оздоровительных лагерей перенесено на вторую смену.

С 1 июля будут работать лагеря дневного пребывания только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе Некрасовской и Нарышкинской школ-интернатов, а также Тельченской общеобразовательной школы-интерната. В Мценском детском доме с 1 июля продолжится карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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