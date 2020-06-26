В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 16 июля
Вчера, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба глава Орловской области принял решение продлить режим ограничений до 16 июля включительно. Масочный режим в регионе сохранится еще дольше.
При входе в общественный транспорт, магазины, медицинские учреждения, парикмахерские и другие организации сферы услуг до 31 июля (включительно) нужно будет надевать защитную маску. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание. Такие прецеденты в Орловской области уже были.
Кроме того, летняя оздоровительная компания для детей тоже будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в регионе. Пока открытие загородных оздоровительных лагерей перенесено на вторую смену.
С 1 июля будут работать лагеря дневного пребывания только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе Некрасовской и Нарышкинской школ-интернатов, а также Тельченской общеобразовательной школы-интерната. В Мценском детском доме с 1 июля продолжится карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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