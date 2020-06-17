17 Июнь 2020 2020-06-17T10:55:53+03:00

Орловец, вернувшийся из столицы, заплатит 20 тысяч рублей за прогулку по магазинам Фото: Архив "КП"

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Несмотря на смягчение ряда ограничений по коронавирусу в Орловской области продолжает действовать «масочный режим», а за его нарушение в общественном транспорте и магазинах все еще штрафуют.

Один из последних случаев произошел с жителем Орловского района, вернувшемся из Москвы в начале апреля. Мужчине предстояло пробыть в домашней изоляции положенные две недели, но он решил проигнорировать указ губернатора: ходил по магазинам, гулял по улице, встречался с друзьями и не носил защитную маску.

В итоге Орловский областной суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

- Мужчина нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Указу губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года №156 и правила поведения при введении режима повышенной готовности (статьи 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях), - пояснили «КП» в пресс-службе суда.

Также уже июне за нарушение «масочного режима» оштрафовали двух жителей областного центра, которые ходили без масок в торговом центре «Атолл» и пять человек в Новосильском районе. Большинству из них назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU