Торговые центры в Орле начнут работать с 22 июня

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:35+03:00

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Сегодня, 17 июня, на заседании оперативного штаба в Орле представили календарный план снятия ограничений по коронавирусу. Рассказываем, что и когда планируется открыть.

Самыми первыми в орловской области должны открыться торговые центры и непродуктовые магазины площадью до 800 кв. м. и отдельными входами с улицы. Посетить их можно будет с 22 июня.

Далее с 1 июля заработают фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и гостиницы. Чуть позже, с 10 июля, можно будет посидеть в кафе, столовых и ресторанах. Правда для владельцев организаций общепита сделали условии – разрешено работать только тем, у кого между столиками перегородки или они расположены друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров.

- Работа этих организаций допускается только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Прежде всего, социальная дистанция, масочный режим, регулирование количества посетителей, бесконтактный контроль температуры у сотрудников и генеральная уборка перед началом работы, а также влажная уборка каждые 2 часа, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU