Семьям погибших при взрыве под Орлом рабочих выплатят по 200 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве на строящемся предприятии под Орлом рабочих правительством региона выплатит по 200 тысяч рублей. Такую информацию озвучила Ирина Гаврилина, глава социального департамента, на заседании облправительства, которое проходит в эти минуты и началось сегодня с минуты молчания в память о жертвах ЧП.

Напомним, при взрыве паров лакокрасочных покрытий в пятницу, 31 января, скончалось 5 человек, трое были травмированы и доставлены в больницы. Среди погибших - граждане Турции. Пока продолжается расследование уголовного дела, представители власти пытаются помочь близким пострадавших.

- Семьям погибших будет оказана помощь по 200 тысяч рублей на семью. Так как погибли граждане другой страны, то в соответствии с действующим законодательством мы хотели бы сказать, что они все работали официально, у всех есть медицинская страховка. В выходные дни собственники предприятия встречались с каждой семьей, с родственниками погибших россиян, договорились, что расходы по организации похорон и другая материальная помощь будет оказана, этой кроме официальной, о которой я говорила, - сообщила Ирина Гаврилина, глава регионального департамента соцзащиты.

Тела погибших турецких граждан переправляются на родину. Что касается получивших травмы рабочих, то двоих врачи отпустили из больницы еще в пятницу: им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Один пострадавший в тяжелом состоянии, его сегодня транспортируют из Орловской областной клинической больницы в лечебное учреждение Москвы.

Как рассказали представители администрации Мценского района, вчера состоялись похороны двоих погибших. Тяжело переживают смерть погибшей работницы ее дочери. Им оказывается вся возможная психологическая помощь.

Редакция "КП" приносит соболезнования близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Продолжается расследование дела о взрыве на заводе под Орлом...(подробности)