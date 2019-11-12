2019-11-12T11:18:18+03:00
Общество

Орловские власти подвели итоги обсуждения новой транспортной схемы

На реализацию проекта потребуется не менее 1 года
Наталья Меркулова
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Орловские власти подвели итоги обсуждения новой транспортной схемыОрловские власти подвели итоги обсуждения новой транспортной схемыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня на аппаратном совещании в Правительстве региона власти подвели итоги общественного обсуждения единой транспортной схемы Орла и Орловского района, вызвавшей горячие споры как у пассажиров, так и у перевозчиков.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев жители областной столицы и пригорода активно обсуждали предложенные им изменения маршрутов общественного транспорта, их количество и длину интервалов. Многие были возмущены нововведениями.

В итоге городские власти пригласили московскую организацию-разработчика «МосТрансПроект» на открытую встречу с орловской общественностью. С помощью брифинга горожане надеялись получить конкретные ответы на интересующих их вопросы, а прежде всего: как будет организована пересадка людей, придется ли ее оплачивать дополнительно и предусмотрена ли в схеме вместимость орловских маршруток. Однако конструктивного диалога не вышло.

Городские власти все же намерены воплотить разработанную схему с созданием транспортно-пересадочных узлов в жизнь.

- Транспортная доступность остановочных пунктов от мест проживания, работы, обучения и работы граждан сохранена в соответствии с нормативными актами Минтранса России (удаленность от остановки общественного транспорта не более 500 м). Также учтен принцип транспортной доступности населения в любую точку города не более чем с 1 пересадкой и создание единой билетной системы, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас запланировано поэтапное внедрение новой схемы. Ее доработают, затем вновь вынесут на общественное обсуждение и по его итогам преступят к обустройству транспортной инфраструктуры. По словам чиновников, на реализацию проекта потребуется не менее 1 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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