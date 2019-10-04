Орловцы встретились с разработчиком скандальной транспортной схемы

Вчера, 3 октября, в мэрии Орла прошла встреча перевозчиков, депутатов и общественников с разработчиком скандальной транспортной схемы для города и пригорода. Вот уже почти месяц не стихают споры из-за нововведений.

Новая транспортная схема не устроила ни пассажиров, ни самих перевозчиков. Поэтому многие хотели лично задать вопросы к представителю «МосТрансПроект». В зале для брифинга не протолкнуться, духота, люди накалены.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сергей Саакян, советник директора компании, начал свое выступление, подчеркнув, что проект разрабатывался для улучшения качества транспортного обслуживания людей. По его словам, подобные схемы уже существуют в Туле, Ярославле и Белгороде.

Сергей Саакян пояснил, что проект разрабатывался для улучшения транспортой доступностиФото: Наталья Меркулова

Московский разработчик попытался убедить присутствующих, что укороченные маршруты принесут порядок и сделают движение более системным благодаря транспортным узлам. Однако на конкретные вопросы о том, как будет организована пересадка людей и придется ли ее оплачивать дополнительно, а также предусмотрена ли в схеме вместимость орловских маршруток он не ответил.

- Подобные вопросы скорее нужно задать нашим коллегам из администрации, а не нам. Мы действительно рассчитывали на то, что повторной оплаты не будет и будут действовать тарифы то типу московской «Тройки». Что касается вместимости транспорта, это тоже вопрос к администрации. Мы лишь разрабатываем смеху движения, конкретные вопросы о реализации не в нашей компетенции, - пояснил Сергей Саакян.

Сколько средств придется потратить на воплощение схемы в жизнь он также не был готов ответить. Однако все же попытался донести до общественников, что это идея с перспективой, просто нужно успокоиться и посмотреть на все без эмоций.

ЖАЛОБ НА СОКРАЩЕНИЕ МАРШРУТОК МАЛО

Не меньше вопросов возникло и к Алексею Васильеву, заместителю руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ. Как известно, еще в начале сентября городские власти предложили орловцам высказать свое мнение о проекте единой транспортной схемы в письменном виде.

Чиновника попросили подвести итоги опроса и рассказать, о том, что пишут пассажиры.

- Я бы хотел разделить все обращения в администрацию по поводу проекта на два типа: это собственно обращения и просто ругательства. Что касается обращений, то их достаточно много. Прежде всего, от жителей Орловского района, которые находятся в пригороде (микрорайоны «Болховский» и «Зареченский»). Жалоб на сокращение маршрутов поступает мало. Чаще всего люди просто просят увеличить количество уже существующих, - рассказывает Алексей Васильев.

МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Присутствующие на брифинге перевозчики также не остались в стороне от обсуждения. Аналогия с развитием транспортной схемы как в Белгороде, вызвала у них множество вопросов.

- На самом деле, мы очень похожи по количеству населения и другим показателям с Брянском. Для сведения там 84 автобусных маршрута и 1052 маршрутки, а вот в Орле на данный момент находится 450 автобусов из них 100 – областные и 350 городские. По новой схеме предлагается сократить 250 автобусов и оставить всего 200. Если сравнивать нас с Брянском, после ее принятия наша транспортная доступность станет в 8 раз хуже, чем у соседей, - говорит представитель перевозчиков.

По их мнению, к старой схеме люди уже привыкли и они не понимают, зачем Орлу и Орловскому району вообще эта новая схема.

- Никакие транспортные узлы пересадки нам не нужны. Это полный бред, порвать и выкинуть. Не надо нас с Белгородом сравнивать. Вот когда у нас будет население до миллиона, тогда будем разговаривать, - добавляет разгоряченный перевозчик.

КОМУ ВЫГОДНА ИСТЕРИЯ

Уже после завершения официальной части брифинга, журналисты попросили ответить Алексея Васильева на еще несколько вопросов. Он показал ряд документов с подписями руководителей и пояснил: «О том, что будет разработана новая схема, все знали еще в сентябре прошлого года. Это не сиюминутное решение».

Алексей Васильев: "Не нужно поднимать общественную истерию"Фото: Наталья Меркулова

По его словам, в 2018 году Департамент объявил электронный аукцион на разработку единой транспортной схемы, но орловский Институт транспорта на него не заявился. Зато это сделал московский разработчик «МосТрансПроект».

- По Федеральному закону№44 «Об электронных аукционах», в открытой форме было заявлено о начале конкурса. В течение семи дней объявление висело на сайте, - говорит Алексей Васильев.

Затем он поясняет, что общественная истерия специально нагнетается заинтересованными людьми.

- Я прекрасно понимаю, кто подогревает интерес к данной теме. Могу только одно сказать, официальная статистика за прошлый год: перевезено 65,4 млн пассажиров. При этом по обследованию у нас только в Орле больше 100 млн человек перевезено. Умножьте каждого пассажира на 18 рублей и сами поймете, откуда ноги растут, - задает интригу чиновник.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В ходе брифинга власти пояснили, что проект транспортной схемы будет дорабатываться с учетом предложений граждан. Схема может быть принята только после общественного обсуждения, которое продлится до 17 октября.

- Все желающие высказать свое мнение или предложения могут предоставить документы по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 242 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00) либо на почтовый адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Также предложения можно направить на электронный адрес: pr_jkh@adm.orel.ru.