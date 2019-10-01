Орловские перевозчики выступили против новой транспортной схемы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-01T09:18:11+03:00

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В Орле продолжаются жаркие споры из-за новой транспортной схемы, которую чиновники недавно вынесли на всеобщее обозрение. Итог – на маршрутах станет меньше общественного транспорта, зато интервал между рейсами и количество пересадок увеличится.

Нововведениями, разработанными в Московском институте «МосТрансПроект», оказались возмущены и пассажиры, и перевозчики. Волна негодования захлестнула соцсети, которые за последние несколько недель превратились в один из главных способов общения с представителями власти.

Вчера зампредседатель облсовета Михаил Вдовин рассказал на своей странице в соцсетях, что к нему с коллективным письмом обратились 20 орловских перевозчиков с просьбой разобраться с ситуацией.

- Вопросов больше, чем ответов. И я согласен с теми, кто эти вопросы поднимает. Во главу угла должна быть поставлена не забота о рентабельности, а интересы горожан. Приоритет в пассажирских перевозках должен быть отдан муниципальному транспорту. Кроме того, кардинально ломать существующую схему нельзя, - пояснил Михаил Вдовин в соцсетях.

Народный избранник пообещал рассмотреть проблему 17 октября на профильном комитете облсовета. Напомним, ранее мэр города Василий Новиков через соцсети пригласил орловцев расставить все точки над "i" и встретиться лично с разработчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU