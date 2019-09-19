Как изменится в Орле схема движения общественного транспорта

В скором времени в Орле и Орловском районе серьезно может измениться схема движения общественного транспорта. Чиновники в очередной раз пытаются перестроить ее, предлагая орловцам и самим принять участие в обсуждении грядущих изменений. Главная цель которых, по убеждению власть имущих, - оптимизировать сеть городского и пригородного транспорта, сократить количество пробок на дорогах, минимизировать пересадки, словом, сделать поездки в общественном транспорте комфортными для горожан. Как же будет выглядеть эта «волшебная» схема, разработанная столичными специалистами организации «МосТрансПроект»?

Орловцам предложили с ней ознакомиться (сделать это можно здесь, правда придется скачать архив).

Мы, в свою очередь, также предлагаем читателям наглядно оценить, насколько комфортно станет пассажирам, после вступления в силу новой транспортной схемы.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ

Городской электротранспорт переживает не лучшие времена и, судя по представленной схеме, популярность его явно не возрастет. Так, в городе останется всего три троллейбусных маршрута.

Это №1,4 и 6. При этом если «четверка» и «шестерка» будут возить пассажиров по прежним направлениям (Больница Семашко-Автовокзал и ул. Горького-Автовокзал, соответственно), то «единичка» поедет по маршруту «Профлицей-Госуниверситет».

Что же, очевидно если ранее в позднее время было реально уехать на троллейбусе №1 от Автовокзала до депо в Северном районе (то есть добраться по центральной городской артерии до большого количества адресов), то теперь такого блага орловцы окажутся лишены.

Что касается трамваев, то их маршруты останутся прежними: «единичка», «тройка» и «четверка» будут ходить также, как сейчас (1 – «Вокзал-Гринн», 3 – «Пушкина-Химмаш», 4 - «Вокзал-Школа №35»).

АВТОБУСЫ

Автобусных маршрутов станет меньше. Смотрим, как они изменятся.

1 – Профлицей-Завод Живмаш

11 – Спецавтобаза – Трудовых резервов

115 – мкр. Болховский – Автовокзал

18 – ул. Гайдара – ст. Лужки

180 – з-д Текмаш – Знаменка

2 – школа №0 – Ливенская АЗС

20 – оз. Светлая жизнь – Военно-исторический музей

22 – ТРЦ РИО – ул. Лескова

27 – Госуниверситет – ул. Планерная (909 квартал)

3 – ТРЦ «РИО» - Университет

329 – Касьяновка – Планерная улица (909 квартал)

34 – СПЗ – Емлютина (Зареченский мкр.)

352 -ТРЦ «РИО» - з-д Текмаш

352 k – Автовокзал – Госплемобъединение

354 – ЗБК – Университет

39 – ТЦ Атолл – мкр Новая Ботаника

4 – ул. Кузнецова – мкр Новая Ботаника

420 – институт Культуры – Образцово

421 – Мезенка-Телецентр

444 – Лаврово-Университет

445 – Мезенка-Университет

453 – 1-я Посадская – Зареченская ПМК

456 – Университет – Некрасовка

459 – Нижняя Лужна-Университет

464 – Мезенка – маг. Звездный

482 – Текмаш-Химмаш

5 – Наугорское ш-се-Емлютина

50 – меб. Фабрика – 1-я Посадская

Уже на этом этапе у жителей некоторых районов города возникает резонный вопрос: как же уезжать без пересадок? Ответ простой: никак!

Например, из нового, активно застраивающегося микрорайона «Болховский» исчезает маршрутка под №444, которая ранее двигалась отсюда через Советский район и до Вятского Посада. Теперь же жителям «Болховского», которых с каждым днем становится только больше, придется довольствоваться одним довольно скудным маршрутом под №115. Кстати, интервал движения автобусов также увеличится, с 5-10 минут, каковым он является сегодня, до 20 минут.

А ведь в городе есть и другие непростые направления, откуда и без того сложно уехать: Силикатный, Артельный, 909 квартал, Мясокомбинат и другие.

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КАЛЬКУЛЯТОР

Попробуем подсчитать, во сколько же в месяц обойдется поездка на маршрутке для одного члена семьи с такой оптимизированной схемой? Итак, если нужно уехать, например, из Болховского и до сквера Гуртьева или музея Тургенева или же подальше в Заводской район, до того же «Гринна», то придется пересесть.

Если платить наличными, то с пересадкой в день поездка на работу (в вуз, по другим делам) обойдется в: 20+20 в одну сторону и 20+20 в другую = 80 рублей. 80 * 5 рабочих дней = 400 рублей в неделю (не считая выходных). Или примерно в 1600 рублей в месяц на одного человека. В то время как сейчас по указанным маршрутам можно уехать без пересадки, а следовательно затратить в день 40 рублей, или 200 рублей в неделю или 800 рублей в месяц! Очевидная и простая математика.

В ЧЕМ ЖЕ ПЛЮСЫ?

На бумаге плюсов много, ведь к разработке схемы московские специалисты подходили профессионально. Согласитесь, звучит прекрасно: увеличится пропускная способность улиц, транспортное сообщение будет оптимизировано, пересадок станет меньше, а время на дорогу сократится, ведь дороги не будут столь заполненными, а дублирующие маршруты пропадут. И, что самое важное, маленькие и неудобные автобусы должны исчезнуть с орловских улиц и быть заменены на транспорт большой вместимости по примеру крупных городов.

- Особое внимание эксперты уделили планируемому устройству транспортно-пересадочного узла на Комсомольской площади, схеме организации заезда транспортных средств большой и особо большой вместимости на Привокзальную площадь, возможности заезда и разворота автобусов большой вместимости по улицам микрорайонов массовой застройки, - сообщала также пресс-служба облправительства в июле, на завершающей стадии разработки транспортной схемы.

ЖАЛОВАТЬСЯ И ПРЕДЛАГАТЬ

А пару дней назад орловцам предложили и самим внести свои предложения и пожелания и скорректировать схему. Правда, чтобы внести эти самые предложения, сперва придется пройти целый бюрократический квест. Далее дословно цитируем инструкции от Департамента ТЭК, строительства и ЖКХ области:

«Порядок подачи дополнений, предложений и замечаний

Документы представляются в Департамент, расположенный в здании по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 242 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00) либо путем направления на почтовый адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Допускается направление на электронный адрес E-mail: pr_jkh@adm.orel.ru

Пояснительная записка, предложения и замечания должны иметь объем не более двух страниц формата A4 машинописного текста (интервал – 1,5 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14; поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см). Пояснительная записка представляется на бумажном и (или) электронном носителях.»

Общественные обсуждения продлятся до 17 октября и за этот месяц у орловцев есть шанс изменить ситуацию. Главное – набирать пояснительную записку правильным шрифтом.

Редакция «КП-Орел» следит за ситуацией.