2019-09-26T09:57:55+03:00
Общество

Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой транспотртной схемы

Мэр города Василий Новиков пригласил горожан расставить все точки над "i"
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой схемы маршрутовОрловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой схемы маршрутовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой схемы маршрутов общественного транспорта. Мэр города Василий Новиков через Facebook пригласил горожан расставить все точки над "i".

Напомним, в Орле активно идет обсуждение новой маршрутной сети. Многих жителей города проект за 3 млн. рублей не просто озадачил, но и обеспокоил увеличением интервала и пересадок, а также сокращением некоторых остановок.

- В последние дни интенсивно обсуждается новость новой маршрутной сети Орла. Чтобы расставить все точки над "i" и услышать все от первоисточника, решил пригласить представителя разработчика Московского института «МосТрансПроект». Вместе мы сможем задать интересующие горожан вопросы, а также внести свои предложения, - написал Василий Новиков в Facebook.

Время и место встречи он пообещал сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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