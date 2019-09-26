Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой транспотртной схемы
Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой схемы маршрутов общественного транспорта. Мэр города Василий Новиков через Facebook пригласил горожан расставить все точки над "i".
Напомним, в Орле активно идет обсуждение новой маршрутной сети. Многих жителей города проект за 3 млн. рублей не просто озадачил, но и обеспокоил увеличением интервала и пересадок, а также сокращением некоторых остановок.
- В последние дни интенсивно обсуждается новость новой маршрутной сети Орла. Чтобы расставить все точки над "i" и услышать все от первоисточника, решил пригласить представителя разработчика Московского института «МосТрансПроект». Вместе мы сможем задать интересующие горожан вопросы, а также внести свои предложения, - написал Василий Новиков в Facebook.
Время и место встречи он пообещал сообщить дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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