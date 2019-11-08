Жители Орла оценили обновленную площадь Содружества

Вчера, 7 ноября, в Северном районе Орла состоялась торжественная церемония открытия обновленной площади Содружества. Спустя несколько месяцев реконструкции жители города смогли оценить новое общественное пространство.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Строительные работы начались здесь еще в июле. За это время территория, получившая в прошлом году в народном голосовании по благоустройству городской среды 11 488 голосов, существенно преобразилась.

Так плодащь выглядила еще весной 2019 года. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Подрядчик ООО «ТехСпецКомплект» провел на площади Содружества ремонт коммуникаций, укладку тротуарной плитки, бордюров, оборудовал новые газоны. Одной из главных точек притяжения на обновленном объекте стал «сухой», светодинамический и музыкальный фонтан.

В советские времена здесь уже был фонтан, но затем он прекратил свое существование. Орловские власти решили вернуть его на историческое место, определенное еще в 1969 году после открытия завода УВМ.

Теперь жители города могут увидеть здесь танец воды в разных режимах: каскадный перелив, перебрасывание по диагонали из угла в угол и так далее. «Рисунок» фонтана составляют 36 струй от двух до трех метров в высоту и 64 LED-лампы ярких цветов. В ночное время подсветка синхронизируется с движением воды и музыкой.

Гостями праздника стали жители многонациональной ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако на этом изменения не окончены. На площади появились 60 светильников и 13 флагштоков городов-побратимов Орла (болгарского Разграда, немецкого Оффенбаха-на-Майне, сербского Нови-Сада, словенского Марибора, белорусского Жодино и российских — Калуги, Пензы, Новосибирска, Колпино (Санкт-Петербург) и Волоколамского района Московской области).

Отдельное внимание на площади Содружества уделили зеленым насаждениям. Еще весной общественники выразили опасения из-за того, что здесь пришлось вырубить большинство деревьев, однако эксперты привели доводы, которые убедили их в необходимости этого шага. В результате на площади появились 60 молодых елок.

Общая стоимость работ на объекте составила почти 87 миллионов рублей. Завершили их раньше установленного контрактом срока (30 ноября).

ОТКРЫТИЕ

Открытие площади Содружества стало праздником для жителей Северного районаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В торжественном открытии приняли участие первые лица Орла и Орловской области, жители Северного района, представители общественных организаций и различных национальностей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков: "Мы постаралась превратить площадь Содружества в современное городское пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы постаралась превратить площадь Содружества в современное городское пространство, максимально комфортное для всех граждан. Надеюсь теперь оно станет яркой достопримечательностью Северного района, его визитной карточкой и любимым местом отдыха, встреч друзей и семейного досуга, - обратился к гостям праздника Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона пояснил, что это только первый этап благоустройства и впереди еще много работы, в том числе и в открытом диалоге с жителями Орла.

МНЕНИЕ ОРЛОВЦЕВ

Екатерина Ларина: "Площадь очень красивая, но добраться до нее не просто"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Корреспонденты «Комсомолки» побывали на церемонии открытия и пообщались с горожанами. Однако первые сложности пришлось оценить на себе – добираться до площади от остановки УВМ приходится через оживленную проезжую часть, а пешеходный переход здесь так и не сделали.

Вокруг площади Содружества асфальт продолжает разрушатьсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- С дорогой здесь срочно нужно что-то делать! Вон как здесь машины носятся. Не надо ждать, пока наших детей здесь подавят, - говорит неравнодушная жительница Северного района Елена.

Преображенная площадь Содружества превратилась в красивый и яркий островок, вокруг которого потрескавшийся асфальт и ямы рядом с Администрацией района.

Нашлись у орловцев и некоторые замечания к самой обновленной площадки. Прежде всего, ее оборудованность для инвалидов и мам с колясками. Строители предусмотрительно сделали для них с двух сторон площади два входа с пандусами, но до них еще нужно добраться.

- С учетом того, что вокруг площади еще не до конца наведен порядок, подъехать к ней на коляске не очень просто. Да и два съезда - мало. Когда ты здоров, конечно, это кажется ерундой: «Подумаешь, обойти вокруг!», но для нас – сложно, - поясняет Екатерина Ларина, руководитель Северного орловского городского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Жители Орла отметили, что рядом с площадью нужен пешеходный переходФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Высокие бордюры рядом с площадью тоже затрудняют возможность добраться сюда людям с ограниченными возможностями здоровья.

В целом же преображенная площадь Содружества уже стала местом притяжения горожан. В особом восторге от появившегося здесь фонтана дети, которым даже осенняя погода не помешала поиграть под взмывающими вверх струями воды.

Однако, по мнению орловцев, чтобы это место получило по-настоящему народное признание, нужно облагородить территорию вокруг площади, сделать пешеходные переходы и обратить повышенное внимание на доступность для инвалидов и родителей с колясками.

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