СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-25T12:35:27+03:00

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Какой в Орле станет площадь Содружества после реконструкции, обсудил мэр города с жителями Северного района 24 апреля. Свое мнение по поводу ранее предоставленной информации по поводу вырубки около 39 деревьев высказали приглашенные эксперты.

В «Зеленстрое» отметили, что снос деревьев максимально минимизировали. В случае, если дерево в хорошем состоянии, в план будут внесены корректировки, и дерево сохранят. Рассмотрят специалисты и возможность пересадки деревьев.

- Есть те деревья, которые отслужили свой срок, их сухие ветви просто опасны для проходящих рядом людей. На части деревьев появилось грибковое заболевание. Их через несколько лет все равно придется убирать, но после ремонта площади это будет гораздо труднее сделать, - отметил главный лесничий МУП «Зеленстрой».

По мнению заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ, ряд деревьев необходимо полностью удалить, некоторые можно обрезать и придать им привлекательный вид, тогда они впишутся в новый дизайн площади Содружества.

С экспертами жители Северного района согласились. Орловцы настоятельно попросили сделать все как положено.

ИСТОЧНИК KP.RU