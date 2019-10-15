Ремонт площади Содружества в Орле завершат до конца октября

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-15T16:56:46+03:00

Установка фонтана уже закончена, теперь предстоит установить две лестницы

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Ремонт площади Содружества в Северном районе Орла завершат до конца октября. Установка музыкального светодинамического фонтана уже закончена, теперь предстоит установить две лестницы.

Работы по благоустройству здесь ведет подрядчик ООО «ТехСпецКомплект», который обещает не только закончить в срок, установленный контрактом (30 ноября), но и с опережением графика. Сейчас, кроме лестниц, строителям предстоит уложить оставшуюся тротуарную плитку и бордюры, уложить асфальт на проезжей части, а также засеять газон.

- В ближайшее время на площади Содружества появятся 42 скамейки, 36 урн и новый фундамент под новогоднюю ель. Особое внимание уделят озеленению: на объекте планируется высадить 61 дерево, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU