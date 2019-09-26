В Орле протестировали новый музыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-26T08:55:45+03:00

Стоимость ремонтных работ на площади Содружества составила почти 88 миллионов рублей

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В среду, 25 сентября, в Орле на площади Содружества в Северном районе впервые запустили «сухой», светодинамический и музыкальный фонтан. Теперь жители города смогут увидеть здесь танец воды в разных режимах: каскадный перелив, перебрасывание по диагонали из угла в угол и так далее.

«Рисунок» фонтана составляют 36 струй от двух до трех метров в высоту и 64 LED-лампы ярких цветов. В ночное время подсветка будет синхронизироваться с движением воды и музыкой.

- На обустройство фонтана подрядчику ООО «ТехСпецКомплект» потребовалось порядка 1,5 месяцев. Осталось выполнить примыкание и установить решетки, - пояснили КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Одновременно с установкой фонтана на площади продолжаются ремонтные работы по укладке плитки, бордюров, оборудования газонов. 60 светильников и 13 флагштоков для городов-побратимов уже заняли свое место. До 30 ноября здесь планируют также высадить 61 дерево, установить 42 скамейки и 36 урн.

Напомним, стоимость ремонтных работ на площади Содружества составила почти 88 миллионов рублей. Как сообщают власти, проект реконструкции был согласован с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU