СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-23T14:52:26+03:00

Так будет выглядить площадь после ремонта. Фото: Правительство Орловской области

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До конца осени в Орле в Северном районе полностью благоустроят площадь Содружества. За это время здесь появится новый фонтан, дорожки и освещение.

Напомним, вопрос о том, как преобразить территорию активно обсуждала общественность этой весной. Тогда на встрече с мэром города орловцы были обеспокоены, что здесь придется вырубить деревья. Однако приведенные доводы экспертов убедили их в правильности этого шага.

Такой площадь Содружества была еще в мае. Фото: Администрация города Орла

Согласно утвержденному проекту благоустройства площади Содружества были запланированы реконструкция фонтана, украшавшего ее 31 год назад, обустройство центральной аллеи от Московского шоссе до здания администрации района, укладка тротуарной плитки, установка светильников и озеленение.

На эти цели выделили почти 88 миллионов рублей.

До конца осени в Орле полностью благоустроят площадь Содружества. Фото: Правительство Орловской области

- В настоящее время подрядчик практически полностью завершил подготовительные работы. Выполнено устройство трех лестниц из пяти. Начаты укладка плитки и бордюрного камня. Кроме того, производится подготовка площадки под рулонный газон. По фонтану выполнены работы на 40%, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

На площади появится 60 молодых деревьев, 42 скамеек и 36 урн.

ИСТОЧНИК KP.RU