Берегите шины: огромные ямы в центре Орла стали ловушками для водителей

Орловские автолюбители то и дело становятся жертвами огромных ям на улицах областной столицы. Уже несколько читателей прислали в редакцию «КП» фотоснимки, на которых запечатлены покореженные колеса автомобилей и виновники дорогостоящего ремонта – глубокие дыры в асфальтовом покрытии. Одна из таких ям едва не спровоцировала серьезное ДТП в самом центре города.

Обычная поездка по городу обернулась ремонтом. Фото предоставлено читателем "КП"

Фотоснимками с «Комсомолкой» поделился орловец Александр Степанов со словами: нужно предупредить других водителей.

- Яма расположена сразу за выездом с Красного моста, напротив ЦУМа. Проблема в том, что ее не видно из-за трамвайных рельс. И даже если ехать достаточно медленно, но не знать о ней, попадание в эту дыру может стоить разбитой подвески автомобиля, - поделился Александр с «КП».

Вот и теперь – пробитое колесо, покорёженный диск, а дальше – экспертиза и судебное разбирательство. А между тем гарантийный ремонт Красного моста проводился только минувшей осенью.

Еще один «лунный кратер» поджидал другого орловского автолюбителя на Московской улице, неподалеку от гипермаркета «Европа» - тоже весьма загруженный участок городской трассы с серьезным потоком транспорта. Роман Рыжов попал на своей легковушке в яму на асфальте, машина едва не вылетела на встречную полосу, чудом удалось избежать столкновения с другими автомобилями.

Когда ты за рулем, поджидающую яму даже не видноФото: Ольга СУПОНЕВА

- Автомобиль серьезно пострадал. Выложил за ремонт машины круглую сумму, - сетует Роман.

Стоит отметить, что незапланированный ремонт машин и бесконечные заторы из-за ям - это меньшие из бед. Большое количество ДТП в регионе и в городе в частности происходит именно из-за дефектов дорожного полотна. Например, в начале месяца только за неделю из 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 5 случилось именно из-за дырявых дорог.

Таков размер дыры в асфальте в сравнении с сигаретной пачкой. Фото предоставлено читателем "КП"

Госавтоинспекторы регулярно ведут мониторинг состояния дорожного полотна, выносят представления об устранении причин и условий, угрожающих безопасности людей. Напомним, на прошлой неделе постановлением УГИБДД в городе даже ограничили движение на нескольких участках из-за ненадлежащего состояния асфальта.

Еще одна серьезная яма на Московской улице. Фото предоставлено читателем "КП"

Тем временем, пока гаишники призывают водителей к бдительности, а владельцев дорог к ответственности, в городе продвигается ямочный ремонт. Несколько десятков участков подрядчики уже залатали.

«КП» следит за его ходом.

ЗНАЙ!

Прокомментировать ситуацию с дорожными ловушками мы попросили юриста. Если вы угодили в яму на дороге и пробили колесо или автомобилю нанесены другие повреждения, стоит вызвать инспекторов ГИБДД – ведь вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Инспектор оформит ДТП (вид ДТП – наезд на препятствие) и выдаст соответствующие документы, с которыми далее нужно обратиться в суд. Ущерб должен быть взыскан с организации, которая обязана поддерживать данный участок проезжей части в надлежащем состоянии.