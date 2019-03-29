2019-03-29T11:57:37+03:00
Общество

Берегите шины: огромные ямы в центре Орла стали ловушками для водителей

Горожане жалуются на пробитые колеса и вынужденный ремонт авто после поездок по орловским улицам
Ольга СУПОНЕВА
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Коварная яма на выезде с Красного мостаКоварная яма на выезде с Красного мостаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловские автолюбители то и дело становятся жертвами огромных ям на улицах областной столицы. Уже несколько читателей прислали в редакцию «КП» фотоснимки, на которых запечатлены покореженные колеса автомобилей и виновники дорогостоящего ремонта – глубокие дыры в асфальтовом покрытии. Одна из таких ям едва не спровоцировала серьезное ДТП в самом центре города.

Обычная поездка по городу обернулась ремонтом. Фото предоставлено читателем "КП"

Обычная поездка по городу обернулась ремонтом. Фото предоставлено читателем "КП"

Фотоснимками с «Комсомолкой» поделился орловец Александр Степанов со словами: нужно предупредить других водителей.

- Яма расположена сразу за выездом с Красного моста, напротив ЦУМа. Проблема в том, что ее не видно из-за трамвайных рельс. И даже если ехать достаточно медленно, но не знать о ней, попадание в эту дыру может стоить разбитой подвески автомобиля, - поделился Александр с «КП».

Вот и теперь – пробитое колесо, покорёженный диск, а дальше – экспертиза и судебное разбирательство. А между тем гарантийный ремонт Красного моста проводился только минувшей осенью.

Еще один «лунный кратер» поджидал другого орловского автолюбителя на Московской улице, неподалеку от гипермаркета «Европа» - тоже весьма загруженный участок городской трассы с серьезным потоком транспорта. Роман Рыжов попал на своей легковушке в яму на асфальте, машина едва не вылетела на встречную полосу, чудом удалось избежать столкновения с другими автомобилями.

Когда ты за рулем, поджидающую яму даже не видно Фото: Ольга СУПОНЕВА

Когда ты за рулем, поджидающую яму даже не видноФото: Ольга СУПОНЕВА

- Автомобиль серьезно пострадал. Выложил за ремонт машины круглую сумму, - сетует Роман.

Стоит отметить, что незапланированный ремонт машин и бесконечные заторы из-за ям - это меньшие из бед. Большое количество ДТП в регионе и в городе в частности происходит именно из-за дефектов дорожного полотна. Например, в начале месяца только за неделю из 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 5 случилось именно из-за дырявых дорог.

Таков размер дыры в асфальте в сравнении с сигаретной пачкой. Фото предоставлено читателем "КП"

Таков размер дыры в асфальте в сравнении с сигаретной пачкой. Фото предоставлено читателем "КП"

Госавтоинспекторы регулярно ведут мониторинг состояния дорожного полотна, выносят представления об устранении причин и условий, угрожающих безопасности людей. Напомним, на прошлой неделе постановлением УГИБДД в городе даже ограничили движение на нескольких участках из-за ненадлежащего состояния асфальта.

Еще одна серьезная яма на Московской улице. Фото предоставлено читателем "КП"

Еще одна серьезная яма на Московской улице. Фото предоставлено читателем "КП"

Тем временем, пока гаишники призывают водителей к бдительности, а владельцев дорог к ответственности, в городе продвигается ямочный ремонт. Несколько десятков участков подрядчики уже залатали.

«КП» следит за его ходом.

ЗНАЙ!

Прокомментировать ситуацию с дорожными ловушками мы попросили юриста. Если вы угодили в яму на дороге и пробили колесо или автомобилю нанесены другие повреждения, стоит вызвать инспекторов ГИБДД – ведь вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Инспектор оформит ДТП (вид ДТП – наезд на препятствие) и выдаст соответствующие документы, с которыми далее нужно обратиться в суд. Ущерб должен быть взыскан с организации, которая обязана поддерживать данный участок проезжей части в надлежащем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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