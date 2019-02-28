2019-02-28T10:34:14+03:00
Общество

В Орле продолжается ямочный ремонт дорог

Частично работы уже выполнены на Болховском шоссе, в переулке Маслозаводском и на улице 60 лет Октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Частично работы уже выполнены на Болховском шоссе, в переулке Маслозаводском и на улице 60 лет Октября. Сегодня ночью, 28 февраля, по словам властей работы на этих участках возобновились.

В марте в Орле проведут прием заявок от подрядчиков на ямочный ремонт. Всего таких контрактов будет два. Стоимость каждого составит 3 миллиона рублей. Орловская «Спецавтобаза» также примет участие в аукционе. К работе у предприятия уже есть два рециклера, закуплен необходимый материал.

Всего на гарантии в городе находятся 105 участков дорог. После проведенной проверки оказалось, что 16 из них требуют повторного ремонта. По гарантии в Орле уже привели в надлежащее состояние улицы 1-ю Курскую, Брестскую и Полесскую.

Кроме того, предстоит отремонтировать асфальт и на Красном мосту. Работы по ремонту дорожного полотна на мосту «Дружба», по словам властей, завершены на 90 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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