2019-03-22T15:36:34+03:00
Общество

Из-за ям на дорогах в Орле ограничили движение

Ограничения коснулись сразу нескольких участков
Ольга СУПОНЕВА
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Суровые орловские дорогиСуровые орловские дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле из-за плохого состояния дорожного полотна ввели ограничения на движение по дорогам облцентра. Коснулись они сразу нескольких участков.

По информации регионального УГИБДД, постановлением городских Госавтоинспекции и администрации от 21 марта временное ограничение введено на следующих улицах: улица Комсомольская (от Мопра до Карачевского шоссе), переулок Маслозаводской (от переулка Пищевого до улицы Поселковой), улица Автовокзальная (от Комсомольской до Рижского переулка), Генерала Родина (от Веселой до дома №69 по улице Генерала Родина), Мопра (от Маяковского до Комсомольской).

Причина временных неудобств – выбоины и ямы. Водителям стоит проявить бдительность на перечисленных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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