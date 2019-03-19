СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-19T13:24:34+03:00

За минувшую неделю из-за плохих дорог в Орловской области произошло пять ДТП с пострадавшими Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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С 8 по 14 марта в Орловской области произошло 10 ДТП с пострадавшими. 5 из них случились из-за плохого состояния дорог. Такие цифры приводит региональная Госавтоинспекция.

- По фактам разбитых дорог и улиц приняты меры в отношении ответственных за их состояние организаций и их руководителей. Выдано 34 предписания об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети. В органы прокуратуры направлено 5 информаций, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети регионасотрудники Госавтоинспекции ведут на постоянной основе. Владельцам автодорог внесено 5 представлений об устранении причин и условий, угрожающих безопасности людей.

ИСТОЧНИК KP.RU