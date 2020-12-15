Аренда здания за рубль: в Орле продолжают искать инвестора для реставрации Дома Лизы Калитиной

В Орле продолжают искать инвестора для реставрации Дома Лизы Калитиной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские градозащитники уже не первый год бьют тревогу из-за разрушения уникальной архитектуры и постепенной утраты целого комплекса объектов культурного наследия. Время идет, старинные здания продолжают превращаться в руины.

Еще год назад администрация города Орла решила разобраться с проблемой радикально – сдать памятники истории и культуры частным инвесторам в долгосрочную аренду на 49 лет. Оказался среди выставленных на аукцион за 1 рубль и Дом Лизы Калитиной.

Что из этого вышло и спасет ли амбициозный проект здание с богатым прошлым от полного разрушения? Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с экспертом в сфере охраны объектов культурного наследия и постаралась разобраться в непростой ситуации.

ПРОГУЛКА ПО СТАРИННЫМ УЛОЧКАМ

Чтобы понять, в каком состоянии в Орле значительное число объектов культурного наследия даже не нужно быть великим знатоком. Следы разрухи видны не вооруженным глазом. Даже далеко идти не надо, стоит только свернуть на старые улочки.

Мы решили посмотреть, в каком же состоянии памятники истории и культуры, которые городские власти предлагают отдать в аренду. Светлых ожиданий не было, впрочем, в ряде случаев фотопрогулка преподнесла сюрпризы.

Напомним, в аукционе на льготную аренду участвуют шесть объектов культурного наследия. Среди них Дом Лизы Калитиной (Октябрьская, дом №1), Дом Лобановых (улица Старо-Московская, дом №55), дом №44 по Карачевской улице, дом №28 по улице Гагарина и два дома на улице Салтыкова-Щедрина (№5 и 7).

На территории каждого из них мы провели немало времени. Заглянули и в арендованные год назад дома на Карачевской улице, но о них вы узнаете чуть позже.

Наше путешествие началось на Дворянке. Дом Лизы Калитиной, овеянный множеством легенд, встретил нас как всегда угрюмо. Давно разбитые окна и открытые рамы на втором этаже виднелись еще из-за металлического забора. Подойти поближе для нас, как и для любого прохожего, не составило особого труда.

Дом Лизы Калитиной встретил нас как всегда угрюмо. "Прогуляться" по нему не составляет труда, однако опасность на каждом шагу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Огромная прореха в заборе зияет здесь не первый год, чем многие и пользуются. Кому «по нужде» сбегать, кому по заброшке полазить, а кому-то и ночь переночевать. К счастью, местных обитателей мы не застали.

Внутри Дома Лизы Калитиной полная разруха Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще летом возле домика был многометровый бурьян, закрывавший «красоты» здания. К осени территорию все-таки немного прибрали и панорама открылась в полном виде. На первом этаже окна частично забили, но про двери забыли. Внутри находиться страшно. Нет, не из-за бомжей. Просто в любой момент здесь могут рухнуть перекрытия. Конструкция вовсе не внушает доверия.

Дом Лобановых в Орле тоже ждет инвестора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С домом Лобановых, еще одной тургеневской достопримечательностью Орла, дело сейчас обстоит получше. В 2019 году потомки крестьян известного писателя били тревогу – неизвестные сняли со здания окна, открыв полный доступ внутрь строения. За считанные месяцы все помещения превратились в большую свалку мусора. Однако сейчас дом уже закрыт забором, окна на всех этажах забили фанерой.

Дом №28 по улице Гагарина в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тоже самое и в некогда жилом доме №28 по улице Гагарина. Двухэтажное строение с виду еще достаточное крепкое и закрыто со всех сторон. Желающие забрать в него, могут и не стараться, чего не скажешь про дома на Салтыкова-Щедрина (№5 и 7). В аукционных списках они единственные яркие образцы деревянного зодчества.

Дома №5 и 7 по улице Салтыкова-Щедрина в Орле - образец деревянного зодчества Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Когда-то здания-избушки, расположенные неподалеку от Орловского Дома литераторов, добавляли колорит старинной улице. От былой красоты остались лишь небольшие фрагменты резных наличников. Правда и тех с каждым годом становится все меньше, словно кто-то разбирает их на сувениры. В крышах прорехи, внутри мусор, доступ свободен. Одно движение спичкой по коробку и от них вообще не останется следа.

Дом №44 по Карачевской улице в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершили мы свой вояж на Карачевской улице. Здесь до сих пор хорошо просматривается старая застройка. Один объект культурного наследия сменяет другой. Мы остановились возле дома №44. Когда-то добротное кирпичное здание еще служило людям, теперь бардак и запустение. Окон нет, но крыша еще цела, стены крепкие. Они стали неплохим прибежищем для бездомных.

Все эти здания ждут потенциальных инвесторов. Но будут ли они?

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОРЛОВСКИЕ РЕАЛИИ

Идея с льготной долгосрочной арендой неиспользуемых объектов культурного наследия принадлежит вовсе не орловским чиновникам. Еще пять лет назад в силу вступило Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2015 года № 966, регламентирующее вопросы восстановления памятников архитектуры и их аренду.

На территории возле дома №30 по Карачевской улице навели порядок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно документу, инвестор, который решил взять старинное здание в аренду за один рубль, обязуется восстановить его не более чем за семь лет, иначе - солидный штраф.

В 2019 году на волне реализации Постановления администрации города Орла удалось сдать в аренду два здания на Карачевской улице – дом №30 и №36. В роли инвесторов здесь решили выступить две фирмы, занимающиеся субарендой – ООО «Эйч Энд Ви» (зарегистрирована в Мценске) и ООО «ЦЕНТР 1» (Орел).

Дом №36 по Карачевской улице в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В целях сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия администрацией города Орла принято решение о передачи данных объектов в арендное пользование, - рассказала «КП» Татьяна Решетова, начальник Управления муниципального имущества и землепользования администрации города.

Как говорилось ранее, мы побывали на месте и посмотрели, что изменилось в состоянии полуразрушенных зданий за год и сильно ли оно отличается от тех, что ждут своей очереди в аукционных списках.

Территорию возле дома №30 успели очистить от мусора, закрыть фанерой разбитые окна, поставить сетчатый забор с замком и даже аккуратно сложили в сторонке «выпавшие» из здания кирпичи. Пока на этом все.

Зданию же по соседству, успевшему побывать в пожаре, повезло гораздо меньше. Здесь все тоже удручающее состояние, что и было. Разбросанный повсюду мусор, какие-то непонятные мешки. Даже доступ для посторонних здесь никто не закрыл, главными хозяевами здесь остаются бомжи и маргиналы. Свидетельством тому многочисленные бутылки и голоса самих обитателей, расположившихся в глубине дома №36. Знакомиться с ними мы не рискнули, наверное, также как и арендатор.

За год ситуация в доме №36 по Карачевской улице в Орле изменилась не сильно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тем временем в конце весны-начале лета 2021 года инвесторы, арендовавшие эти здания за 1 рубль, уже должны представить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту и реставрации. При этом нужно пройти множество согласований. Встает вопрос, успеют ли?

- Согласно условиям договора, арендатор обязуется по предварительному разрешению органов охраны объектов культурного наследия своевременно производить работы за свой счет. По закону, срок подготовки и согласования проектной документации не должен превышать двух лет со дня передачи зданий в аренду, - пояснила «Комсомолке» Татьяна Решетова.

На вопрос о том, на какой же стадии подготовка злополучной документации и как осуществляется контроль за ситуацией на арендованных объектах, чиновница не ответила.

ДОМ, НА КОТОРЫЙ НУЖНО 57 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Легендарный Дом Лизы Калитиной уже семь раз выставляли на торги, но желающих взять его в аренду так и не нашлось. При этом не первое десятилетие орловские краеведы, общественники и градозащитники борются за то, чтобы обветшалое здание в центре парка «Дворянское гнездо» привели в порядок и сделали туристическим брендом.

В Орле продолжают искать инвестора для реставрации Дома Лизы Калитиной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один оптимистичный проект сменяет другой, а тургеневская достопримечательность все больше напоминает свалку старых стройматериалов.

По словам председателя орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислава Абакумова, в настоящее время Дом Лизы Калитиной изношен практически на 70 процентов, а на его восстановление, по предварительным данным, потребуется 57 миллионов рублей.

Конечно же, таких денег в региональном бюджете на эту цель нет, вот и пытаются решить вопрос за счет частных инвесторов. Однако в чем выгода для арендаторов?

- Каждый инвестор, заключивший договор о долгосрочной аренде за 1 рубль понимает, что затем ему предстоит вложить в реставрацию еще ни один десяток миллионов рублей. Даже проектно-сметная документация требует значительных затрат. При этом каждый инвестор, который вкладывает средства, хочет отбить их. Сделать это за короткий срок просто невозможно. Поэтому найти арендаторов даже на льготных условиях в Орловской области так сложно, - поясняет Станислав Абакумов.

В 2021 году Администрация Орла вновь попытается найти инвестора для реставрации Дома Лизы Калитиной, однако насколько это приблизит его к восстановлению остается загадкой.

КАК СПАСТИ СИТУАЦИЮ С ОРЛОВСКОЙ СТАРИНОЙ

По мнению председателя орловского отделения ВООПИиК, рассчитывать только на то, что ситуацию с разрушающимися архитектурными памятниками спасет аренда, не приходится.

- Это, конечно, позитивная идея, но в ней много НО. Чтобы ее реализовать, необходимы инвесторы, но найти их сейчас очень не просто, - говорит Станислав Абакумов.

Станислав Абакумов: "Нужен комплексный подход к вопросу реставрации" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С точки зрения эксперта, стимулировать интерес частных инвесторов и собственников к восстановлению старинных зданий могут налоговые льготы или так называемые налоговые каникулы.

- Дело в том, что собственники обязаны платить налоги на имущество и на землю. Ежегодно на это идут не малые средства. Если бы на государственном и региональном уровне им были представлены налоговые каникулы, то высвободившиеся средства можно было бы направить на реставрацию. Это было бы не плохим выходом из ситуации. Спасти руинированные памятники этого, конечно, не хватит, но для текущего ремонта и поддержания хорошего состояния вполне достаточно, - поясняет Станислав Абакумов.

Другой аспект решения проблемы с реставрацией – нужна четкая программа работы по восстановлению объектов культурного наследия. Еще один способ спасти орловскую старину – туризм. По мнению эксперта, сохранение объектов культурного наследия должно идти совместно с развитием туризма.

- Туризм – это та самая отрасль, которая позволит получить средства на сохранение и восстановление архитектурных памятников. Ведь финансы, как правило, направляются именно на то, что их и приносит. Поэтому я уверен, нужно одновременно работать и над развитием туризма в Орловской области, и над реставрацией объектов культурного наследия. Создание туристических маршрутов, потоки туристов и проведение культурно-исторических фестивалей смогут обеспечить необходимые денежные поступления, - считает председатель орловского отделения ВООПИиК.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

Не обойдется решение вопроса с реставрацией и без помощи волонтеров. Кстати, в этом году в Орле прошла первая Школа волонтеров наследия. В ее рамках более трехсот человек получили теоретические и практические навыки по восстановлению памятников истории и культуры.

- В следующем году мы планируем организовать углубленный курс Школы волонтеров, с применением полученных навыков непосредственно на объектах. Мы постараемся выбрать какой-нибудь один дом, образец деревянного зодчества, и привести его в порядок. Конечно, о работе на объектах культурного наследия, внесенных в госреестр, речь пока не идет. Для этого необходимы соответствующие разрешения и привлечение лицензированных организаций, - рассказывает Станислав Абакумов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Жителям Орла и его гостям приходится каждый день проходить по старинным улочкам. Пейзажи не всегда живописные Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Если обобщить выводы эксперта, то орловскую старину спасет одновременная работа по следующим направлениям: льготы для инвесторов, участие в федеральных программах, четкая и слаженная работа на местах, развитие туризма и волонтерского движения.

Однако пока жителям Орла и его гостям приходится каждый день проходить по старинным улочкам, смотреть на разруху, на дома с забитыми окнами или просто с дырами вместо рам и просто надеяться на чудо. Сдвинется ли ситуация с мертвой точки и сколько времени осталось у объектов до полного уничтожения неизвестно. Одно понятно точно: ни Дом Лизы Калитиной, ни дом Лобановых, ни какой-либо другой объект культурного наследия, не сможет вернуться из небытия без активного вмешательства не только областных, но и федеральных властей.

Остается надеяться, что памятники истории и культуры все-таки дождутся свое часа.