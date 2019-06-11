В Орле за один рубль сдали в аренду жилой дом XIX века

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-11T12:58:13+03:00

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В Орле за 1 рубль сдали в аренду объект культурного наследия. Согласно договору, арендатор в течение нескольких лет должен провести работу по его сохранению.

Речь идет о доме №36 по Карачевской улице - это старинное здание постройки позапрошлого века.

- Согласно условиям заключенного договора, арендатор обязан в течение 7 лет произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая разработку и согласование проектной документации в соответствии с заданием, выданным уполномоченным органом в сфере сохранения объектов культурного наследия. Стоимость аренды при этом составит 1 рубль в год, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Это не единственный дом в облцентре из числа объектов культурного наследия, которые предлагают взять в аренду за 1 рубль в год при условии восстановления здания. Отмечается, что всего в Орле подобных зданий 11. В их числе не только старинные жилые дома, но и такие значимые объекты как "Дом Лизы Калитиной" на Октябрьской, Дом Лобанова на Старо-Московской, а также бывшее здание пожарной части на улице Розы Люксембург.

ИСТОЧНИК KP.RU