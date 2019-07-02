Александр Петров: Дом Лобановых в Орле нужно срочно спасать

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-02T14:51:47+03:00

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Старинное здание второй половины XIX века, одно из немногих сохранившихся домов, в котором гостил Иван Тургенев, продолжает разрушаться в ожидание нового арендатора. В нем уже орудуют маргиналы, которые в любой момент могут устроить в доме пожар. Потомки орловских друзей писателя бьют тревогу.

В середине сентября 2018 года администрация города объявила о старте аукциона на аренду нескольких объектов культурного наследия. Среди них оказался и Дом Лобановых на улице Старо-Московской, 55. Согласно договору, подрядчик арендует здание сроком до 7 лет за 1 рубль в год. За это время он должен его отреставрировать.

Внутри дома находиться опасноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1918 по 2013 годы «Дом Лобанова» использовался как многоквартирный жилой дом. В 2011 году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции.

До момента сдачи дом планировалось огородить, чтобы в него не могли проникнуть посторонние.

Однако как рассказал «Комсомолке» потомок друзей Тургенева Александр Петров, историческое здание может быть уничтожено, если оно не найдет хозяина в ближайшее время.

Александр Петров, потомок семьи Лобановых, бьет тревогуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В 2011 году дом был признан аварийным и через два года расселен. Но его метровые стены и прочная крыша, возведенная еще архитектором Тибо-Бриньолем, могут еще прослужить долгое время. Когда-то дом Лобановых был местом для туристических экскурсий, в сегодняшнем же виде это просто невозможно, - рассказал «КП» Александр Петров.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU