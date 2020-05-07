Состоянием дома Лизы Калитиной в Орле заинтересовалась прокуратура

7 Май 2020 2020-05-07T17:39:07+03:00

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В Оловской области прокуратура заинтересовалась состоянием дома Лизы Калитиной. Ведомство организовало проверку.

В каком состоянии находится объект культурного наследия, сотрудники прокуратуры решили проверить после ряда публикаций в СМИ о неудовлетворительном состоянии строения.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка работе органов государственной власти и контроля, лиц, ответственных за содержание данного объекта, а также законности расходования средств из различных источников, назначением которых являлась реставрация объекта, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU