Состоянием дома Лизы Калитиной в Орле заинтересовалась прокуратура
В Оловской области прокуратура заинтересовалась состоянием дома Лизы Калитиной. Ведомство организовало проверку.
В каком состоянии находится объект культурного наследия, сотрудники прокуратуры решили проверить после ряда публикаций в СМИ о неудовлетворительном состоянии строения.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка работе органов государственной власти и контроля, лиц, ответственных за содержание данного объекта, а также законности расходования средств из различных источников, назначением которых являлась реставрация объекта, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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