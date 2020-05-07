2020-05-07T17:39:07+03:00
Общество

Состоянием дома Лизы Калитиной в Орле заинтересовалась прокуратура

Ведомством организована проверка
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Дом Лизы Калитиной в ОрлеДом Лизы Калитиной в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Оловской области прокуратура заинтересовалась состоянием дома Лизы Калитиной. Ведомство организовало проверку.

В каком состоянии находится объект культурного наследия, сотрудники прокуратуры решили проверить после ряда публикаций в СМИ о неудовлетворительном состоянии строения.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка работе органов государственной власти и контроля, лиц, ответственных за содержание данного объекта, а также законности расходования средств из различных источников, назначением которых являлась реставрация объекта, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Клычков о коронавирусе: "Мы должны продлить режим самоизоляции до 31 мая"
Состоянием дома Лизы Калитиной в Орле заинтересовалась прокуратура
В Орле начался ремонт 11 городских дорог
В Орле просят откликнуться свидетелей столкновения "Мерседеса" и "Хендаи"
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
Андрей Клычков устроил в соцсетях опрос мнения орловцев о режиме самоизоляции
Татьяна Крымова рассказала, когда закончится учебный год в Орловской области
Орловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива»
В орловском селе полностью сгорел жилой дом
В Орле продизенфицировали Госавтоинспекцию
Орловцам рассказали, куда можно обратиться по вопросам санитарной обработки подъездов
Орловские ветераны получат к празднику сотовые телефоны
В Орловской области скончался начальник следственного отдела полиции
Коронавирус в Орле: число зараженных в областном центре превысило 300 человек
На трассе "Орел-Тамбов" "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку
Орловский Следком возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за отравления семьи угарным газом
Орловские власти прорабатывают вопрос продления дистанционного обучения с 12 мая
На 9 мая орловцев ждет праздничный концерт в формате онлайн
Орловские спасатели-водолазы почтили память героев Великой Отечественной войны
Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублей