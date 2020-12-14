Коронавирус в Орловской области, последние новости на 14 декабря 2020: новые случаи заражения, выписанные пациенты, смертельные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о статистике распространения коронавируса по регионам России и его последствиям к сегодняшнему дню. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 декабря 2020 года.

Количество новых выявленных случаев заражения за сутки составило 177. Область перешагнула порог в 18 тысяч заболевших, общее количество пациентов с COVID-19 за весь период наблюдения составляет 18 336.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за вчерашний день 45 пациентов, как обычно в выходной день цифра невысокая. Суммарно, статус излечившихся от коронавируса получили 16 030 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Получается, коронавирус забрал жизни 224 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Из-за коронавируса в этом году раньше начнутся каникулы у орловских школьников. В этом году отдыхать ребята будут с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

На период зимнего отдыха учащимся школ запретили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Решение принято неслучайно. Впереди новогодние праздники, каникулы - время, когда подростки особенно кучкуются в торгово-развлекательных центрах. Разобщение позволит снизить вероятность вспышки COVID-19, уверены власти.

В январе останутся дома не только школьники, но и работники предприятий и организаций возраста 65+. Больничный, связанный с угрозой заражения коронавирусом, продлен до конца января 2021 года.

Напомним также, что в целом все ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлены решением регионального оперативного штаба в Орловской области до 31 января 2021 года.

Мы следим за развитием ситуации.