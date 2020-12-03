В Орле подросткам запретили ходить без взрослых в торговые центры

Подросткам запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области подросткам запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Такое решение было озвучено сегодня, 3 декабря, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- До 11 января 2021 года вводится запрет на нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Решение принято неслучайно. Впереди новогодние праздники, каникулы - время, когда подростки особенно кучкуются в торгово-развлекательных центрах. Разобщение позволит снизить вероятность вспышки COVID-19, уверены власти.

- Необходимо усилить работу по контролю за работой сферы торговли. В связи с переводом на дистанционный режим обучения студентов значительная часть молодежи оказалась в торговых центрах. Необходимо разводить потоки людей и обеспечить меры безопасности, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Запрет продлится до 11 января, последнего дня каникул, вкючительно.

До 31 января 2021 года продлены ограничения по коронавирусу.