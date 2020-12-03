Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до 31 января 2021 года

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены на 2021 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до 31 января 2021 года продлены ограничения по коронавирусу. Такое решение было принято сегодня, 3 декабря, на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Продлен, соответственно, и режим повышенной готовности со всеми вытекающими.

Это значит, что в регионе и в будущем году, по крайней мере весь его первый месяц, сохранится обязательный масочный режим для граждан, под запретом остаются массовые мероприятия, а многие продолжат работать на "удаленке", студенты - учиться. Будут ли продлены ограничения и далее, покажет эпидемиологическая обстановка в январе. Также опасения вызывают новогодние праздники: не будет ли вспышки?

- Надеемся, что в результате принятых ограничительных мер у нас не будет вспышки COVID-19. Режим повышенной готовности на территории области вводится до 31 января 2021 года включительно. Это решение касается продления существующих ограничительных мер, в том числе и дистанционного режима обучения для студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов. По итогам января мы будем принимать решение о целесообразности продления срока ограничительных мероприятий, - отметил глава региона Андрей Клычков.

На 3 декабря в Орловской области общее число заболевших коронавирусом превышает 16,5 тысяч человек.

Мы следим за развитием ситуации.