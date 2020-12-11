Коронавирус в Орловской области: школьники уйдут на каникулы с 26 декабря

Орловские школьники уйдут на каникулы с 26 декабря Фото: Архив "КП"

В четверг, 10 декабря, в Орле состоялось заседание регионального оперштаба. В центре внимание – зимние школьные каникулы. В этом году они пройдут с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

Напомним, ранее досрочный уход школьников на отдых анонсировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Причина – рост заболеваемости коронавирусом среди детей.

- На территории региона установлены единые сроки проведения зимних каникул для всех общеобразовательных организаций. Руководителям школ необходимо внести соответствующие корректировки в учебные планы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.