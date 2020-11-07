Смертельное ДТП с рейсовым автобусом в Орловской области: возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием рейсового автобуса в Орловской области возбудили уголовное дело. Фото с места аварии: региональное ГУ МЧС России

В пятницу, 6 ноября, возле деревни Стрелецкая в Кромском районе Орловской области перевернулся рейсовый автобус. Страшная авария произошла в 12:45 на третьем километре автодороги «Крым 2-Федотово-Собянино». Мы собрали последние новости о смертельном ДТП.

Автобус "Орел-Кромы" вылетел в кювет и перевернулся 6 ноября в 12.45 дня. Чтобы вызволить людей салона, пришлось задействовать спецтехнику МЧС. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области

Как установили сотрудники УМВД России по Орловской области, авария произошла, когда микроавтобус «ГАЗЕЛЬ Некст» ехал из населенного пункта Заря мира в сторону поселка Кромы. Через пару мгновений машина с 10 пассажирами вылетела в кювет и опрокинулась. Чтобы вызволить людей из автобуса, его пришлось деблокировать с помощью спецтехники МЧС.

Спасатели деблокировали автобус. Фото с места аварии: ГУ МЧС России по Орловской области

Из десяти человек, оказавшихся в злополучном рейсе, пострадали восемь. Для 67-летней женщины авария стала смертельной. Получила травмы и 14-летняя девочка. С места происшествия пассажиров перевернувшегося автобуса доставили в Кромскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает, все уже отпущены домой.

Авария произошла возле деревни Стрелецкая в Кромском районе. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Для работы с родственниками пострадавших была организована поддержка психолога МЧС. На месте аварии работали 28 человек – медики, сотрудники областной поисково-спасательной службы, ГИБДД, следственно-оперативной группы ОМВД России по Кромскому район. Затем к делу подключилась прокуратура, организовавшая проверку.

Уже вечером 6 ноября стало известно, что по факту произошедшего ДТП и гибели пассажирки возбуждено уголовное дело.

В момент аварии в автобусе находилось десять человек, одна пассажирка погибла, еще семь получили травмы. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В настоящее время в отношении 53-летнего водителя микроавтобуса возбуждено уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным медицинского освидетельствования, в момент аварии водитель был трезв. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.