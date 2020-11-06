ДТП с рейсовым автобусом «Орел-Кромы»: погиб один человек

Возле поселка Стрелецкий в Кромском районе перевернулся рейсовый автобус Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 ноября, возле деревни Стрелецкая в Кромском районе Орловской области перевернулся рейсовый автобус «Орел-Кромы-Коровье болото». Страшная авария произошла в 12:45 на третьем километре трассы «Крым 2-Федотово- Собянино».

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, в ДТП погиб один человек. Также травмы получила 14-летняя девочка.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мы следим за развитием ситуации.

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