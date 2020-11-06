Смертельное ДТП с автобусом «Орел-Кромы»: стали известны подробности

Смертельное ДТП с автобусом «Орел-Кромы» случилось 6 ноября в 12:45. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 6 ноября, возле деревни Стрелецкая в Кромском районе Орловской области перевернулся рейсовый автобус «Орел-Кромы-Коровье болото». Страшная авария произошла в 12:45 на проселочной дороге третьего километра автодороги «Крым 2-Федотово- Собянино».

Спасатели МЧС уже провели деблокировку автобуса. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, в ДТП погиб один человек. Также травмы получила 14-летняя девочка. Всего в автобусе в момент аварии находилось десять человек, пострадали четверо. Все они сейчас госпитализированы в Кромскую ЦРБ.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, скорая, ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.

В момент аварии в автобусе было 10 человек, пострадали четверо. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В настоящее время спасатели провели деблокировку автобуса. Для работы с родственниками пострадавших организована работа психолога. Кроме того, привлечены сотрудники областной поисково-спасательной службы для подъема Газели. К ликвидации последствий ДТП привлекались 28 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 3 единицы техники, - рассказала «КП» Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

В салоне автобуса находилось 10 человек. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место аварии выехал заместитель прокурора области и прокурор Кромского района. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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