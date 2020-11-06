Смертельное ДТП с автобусом «Орел-Кромы»: прокуратура начала проверку

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом «Орел-Кромы» в Орловской области. Фото пресс-службы регионального УМВД России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 6 ноября, возле деревни Стрелецкая в Кромском районе Орловской области перевернулся рейсовый автобус «Орел-Кромы-Коровье болото». Страшная авария произошла в 12:45 третьем километре автодороги «Крым 2-Федотово- Собянино».

По данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, в ДТП погиб один человек. В настоящее время устанавливается его личность. Также травмы получила 14-летняя девочка. Всего в автобусе в момент аварии находилось десять человек, пострадали четверо. Все они сейчас госпитализированы в Кромскую ЦРБ.

Как рассказала «КП» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Наталья Акулова, спасатели уже провели деблокировку автобуса. Для оказания поддержки для участников аварии вызван психолог МЧС.

На месте аварии продолжают работать сотрудники техногенной группы областного ПСС, скорая, ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура.

- Организована проверка по факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области и прокурор Кромского района. Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.