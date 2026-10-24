Роспотребнадзор опроверг данные о химической угрозе в Орле

Фото: соцсети губернатора Орловской области Андрея Клычкова

После атаки на предприятие в Советском районе Орла в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы возникшей химической опасности, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты проверили качество воздуха и провели необходимые лабораторные исследования.

Загрязняющих веществ не обнаружено. Уровень радиации составляет 0,10-0,12 микрозиверта в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Сообщения о химической угрозе распространяются из-за рубежа и направлены на то, чтобы вызвать панику среди населения. Ранее губернатор Андрей Клычков призвал орловцев не поддаваться на провокации, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним, при разборе завалов после атаки на предприятие в Советском районе Орла обнаружены тела трех погибших, сообщалось о восьми пострадавших.