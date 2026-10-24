Фото: соцсети губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Погибшие во время атаки по заводу в Орле 23 октября 2026 года

Тела трех человек обнаружены под завалами завода, пострадавшего во время ракетной атаки в Орле. Разбор завалов отловского предприятия продолжается. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Удар был нанесен ракетами, произведенными странами НАТО. Вся Орловская область скорбит вместе с родными и близкими погибших.

Последние новости о ракетной атаке по гражданскому предприятию в Орле 23 октября 2026 года

Работа экстренных служб продолжается. По последним данным, специалисты обследуют территорию, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов повреждений и обеспечить безопасность жителей ближайших домов.

Администрация города Орла начала обход пострадавших квартир. Цель – уточнить характер повреждений для их дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, ракеты ВСУ атаковали предприятие в Советском районе Орла около полшестого вечера 23 октября. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.