Тела трех человек обнаружены под завалами завода, пострадавшего во время ракетной атаки в Орле. Разбор завалов отловского предприятия продолжается. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Удар был нанесен ракетами, произведенными странами НАТО. Вся Орловская область скорбит вместе с родными и близкими погибших.
Работа экстренных служб продолжается. По последним данным, специалисты обследуют территорию, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов повреждений и обеспечить безопасность жителей ближайших домов.
Администрация города Орла начала обход пострадавших квартир. Цель – уточнить характер повреждений для их дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, ракеты ВСУ атаковали предприятие в Советском районе Орла около полшестого вечера 23 октября. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.