Губернатор Клычков: пожар на заводе в Орле после ракетной атаки полностью потушен

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков побывал на месте происшествия – заводе в Советском районе Орла, который сегодня подвергся ракетному удару. На предприятии произошло серьезное возгорание.

По данным начальника главного управления МЧС по Орловской области Александра Новикова, пожар полностью потушен, сейчас идут работы по подготовке к разбору завалов и действиям спецслужб.

В городе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведено обследование близлежащих зданий и сооружений. Поступило шесть заявок о выбитых окнах. С сегодняшнего вечера с 22 часов начинает работать горячая линия для приема заявок по повреждениям. Завтра с 8 утра начнется обход домов вблизи объекта для установления всех обстоятельств произошедшего.

По состоянию на данный момент в медицинские учреждения обратились или были направлены восемь человек. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, проведены операции при необходимости. У большинства незначительные травмы осколочного характера либо полученные при обрушении конструкций. Работа по ликвидации последствий продолжается.

Глава региона призвал орловцев спокойно реагировать на ситуацию и внимательно относиться к информационному фону. Некоторые зарубежные источники распространяют слухи о химических эффектах и других мифах – все это неправда. Специалисты находились непосредственно на объекте и подтверждают отсутствие подобных угроз. Рекомендуется ориентироваться исключительно на официальные сообщения органов власти.

Напомним, сегодня около полшестого вечера при ракетной атаке ВСУ было повреждено предприятие в Советском районе Орла.