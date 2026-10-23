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НовостиПолитика23 октября 2026 15:46

В Орле при ракетной атаке повреждено предприятие

Орловцы сообщают об ударе по гражданскому объекту в час пик
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Вражеская ракетная атака пришлась по гражданскому объекту в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждено предприятие в Советском районе города. Глава региона отметил особый цинизм атаки в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям.

На месте происшествия работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий.

Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется. Орловцев просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Ситуация находится на контроле экстренных служб.