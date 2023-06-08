Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области весной высадили 250 тысяч сеянцев и 4,6 тысяч саженцев леса. Об этом сообщили в Управлении лесами Орловской области.

На Орловщине заложены посадки из 20 тысяч сеянцев дуба и 230 тысяч сеянцев сосны. Посажено 3470 саженцев сосны и тысяча саженцев дуба. Этой весной лесной фонд региона пополнился сотней молодых лип и 30 елями.

Помимо этого, деревья в регионе высаживали в рамках экологически-патриотических акций. Так, в Орле набережная Дубровинского обзавелась 110 саженцами липы. Примечательно, что в акции принимали участие ветераны Великой Отечественной войны. А во Мценском районе высадили более четырехсот яблонь. Плодовые деревья украсили сады Спасско-Лутовиновской и Протасовской школ.