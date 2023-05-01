В Орле на набережной Дубровинского высажены 110 саженцев липы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Участниками акции «1000 деревьев для Орла» стали свыше 100 человек – ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители города, лидеры общественных объединений, активисты движения «Волонтеры Победы». Благодаря их усилиям на набережной Дубровинского стало на 110 саженцев липы больше. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Помочь высадить деревья вызвались губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также мэр Орла Юрий Парахин.

В экологической акции приняла участие жительница блокадного Ленинграда Лидия Ивановна Терехова. Глава региона поздравил ее с Праздником Весны и Труда, пожелал здоровья и долголетия.