Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В Орловской области заложили еще два сада памяти. Более четырехсот деревьев высажены во Мценском районе.

В рамках Всероссийского субботника, к которому Орловщина присоединилась 22 апреля, в Спасско-Лутовиновской и Протасовской школах заложены яблоневые сады Памяти. На общественных пространствах были высажены сосны и кустарники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мценского района.

С территории района, во время масштабной весенней уборки, в общей сложности собрано и вывезено 260 кубометров отходов, ликвидированы восемь несанкционированных свалок. Очищен участок берега Зуши длиной около километра. Приведены в порядок 46 братских захоронений и 28 муниципальных кладбищ.

Отметим, что на субботник во Мценском районе вышло более пяти тысяч человек. Сделать малую родину чище вызвались местные жители, работники учреждений и организаций, районной и сельских администраций, депутаты и главы сельских поселений.