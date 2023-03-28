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В жутком ДТП под Орлом погибла эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина. Авария с тремя погибшими произошла ночью 24 марта на автодороге М -2 «Крым».

Как ранее писала "Комсомолка", в районе 305 километра трассы 40-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц 2543 Актро" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Митсубиси Паджеро", под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель, а также 48-летний и 45-летняя пассажиры "Митсубиси" скончались на месте ДТП до приезда бригады СМП.

Как выяснилось позже, одной из погибших стала детектив и эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Светлана Левина.

«Вечная память. Левина Светлана, лучший следователь ГСУ СК2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром», - написал коллега погибшей детектив Максим Заболотный.

Напомним, выжить в страшном ДТП удалось лишь 12-летнему подростку. Сейчас ребенок прооперирован и находится под присмотром медиков. В отношении водителя большегруза возбудили уголовное дело.