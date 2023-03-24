В Орловской области прооперировали мальчика, попавшего в жуткое ДТП под Мценском

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области прооперировали мальчика, попавшего в ДТП под Мценском. Медики боролись за его жизнь почти полтора часа.

Для оперативной помощи пострадавшему ребенку из НКМЦ им. З.И.Круглой в Мценск выехали нейрохирурги и реаниматолог. Они прооперировали мальчика на базе Мценской ЦРБ.

- Почти полтора часа медики боролись за его жизнь. Сейчас пациент остается в Мценской ЦРБ до полной стабилизации состояния. Доктора оставили рекомендации по ведению ребенка в отделении реанимации и остаются на связи с коллегами, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, смертельная авария произошла ночью 24 марта на автодороге М -2 «Крым». 40-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц 2543 Актро" ехал по данной дороге со стороны Орла в сторону Москвы. В районе 305 километра автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Митсубиси Паджеро", под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Митсубиси" скончался при транспортировке в лечебное учреждение, 48-летний и 45-летняя пассажиры транспортного средства скончались на месте ДТП до приезда бригады СМП, 12-летний мальчик получил телесные повреждения. В отношении водителя большегруза возбудили уголовное дело, он задержан.