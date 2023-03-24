Три человека погибли в ДТП в Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В ДТП под Орлом погибли три человека. Пострадал 12-летний подросток.

Смертельная авария произошла ночью 24 марта на автодороге М -2 «Крым». 40-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц 2543 Актро" ехал по данной дороге со стороны Орла в сторону Москвы. В районе 305 километра автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Митсубиси Паджеро", под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Митсубиси" скончался при транспортировке в лечебное учреждение, 48-летний и 45-летняя пассажиры транспортного средства скончались на месте ДТП до приезда бригады СМП, 12-летний мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пять человек получили телесные повреждения, три человека погибли.