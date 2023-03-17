Фото: Елена Зябкина

В Орле сократился риск подтопления городских улиц. За сутки уровень воды в реках снизился более чем на 20 сантиметров.

О паводковой обстановке рассказали в пресс-службе городской администрации. По заверениям мэрии, у горожан нет причин для паники. В настоящее время уровень воды опустился до отметки 6,34 метра.

Как ранее сообщала "Комсомолка" за сутки в Орловской области от воды освободились четыре низководных моста. Еще десять переправ остаются подтопленными.

Напомним, 12 марта из-за обильных осадков и плюсовых температур многие улицы Орла частично ушли под воду. Система ливневой канализации областной столицы вновь не полностью справилась с прошедшим дождем и доставила неудобства горожанам. В связи с этим мэр Орла поручил каждые 4 часа докладывать ему о паводковой обстановке на территориях города.