«Не справлялись с потоком воды»: мэр Орла после очередного подтопления города признал проблему с ливневками

Фото: сообщество "Орел LIVE | Новости • Город • Орловчане"

12 марта из-за обильных осадков и плюсовых температур многие улицы Орла частично ушли под воду. Система ливневой канализации областной столицы вновь не полностью справилась с прошедшим дождем и доставила неудобства горожанам. Сложившуюся ситуацию обсудили на аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, в настоящее время на контроле находится 17 частных домовладений и один многоквартирный дом, которые до сих пор подтоплены талыми водами. С последствиями вчерашнего дождя продолжают бороться специальные службы.

Непогода обнажила сразу несколько важных городских проблем. В их числе протекающие крыши и слабые ливневки. Как отметил мэр, заявок по крышам не так много, но они есть. Видимо, все свои недовольства горожане высказывают напрямую губернатору, ведь по словам главы региона, у него подобных жалоб "огромное количество".

Не меньше возмущений орловцев опубликовано в городских пабликах. Правда они, в большинстве своем, посвящены работе ливневок. Из-за обильных осадков некоторые улицы города превратились в озера, причем настолько натуральные, что среди горожан нашлись желающие закинуть удочку в стихийный водоем.

«Так и хочется блесну кинуть», - отреагировали орловцы на подтопление улицы Николая Сенина.

«Ну зато на море ехать не надо», - иронизируют горожане.

Проблему с ливневками признал и мэр города. На сегодняшнем совещании градоначальник доложил, что с потоком воды не справились ливневые канализации, расположенные в районе завода имени Медведева, на улицах Раздольной, Рощинской, 2-й Посадской, Васильевской, Машкарина и Поселковой.

«Подрядчик, который обслуживает ливневые канализации, оперативно вчера выехал на место. Была произведена откачка воды. Сейчас прорабатываем мероприятия, чтобы в дальнейшем данная ситуация не повторилась. В целом, ситуация находится на контроле», - оптимистично заявил Юрий Парахин.

Все бы ничего, но ситуация с затоплением городских улиц повторяется из года в год. На содержание ливневок закладываются миллионы рублей, которые "смываются" первым же сильным дождем. Только в этом году на выполнение работ по обслуживанию ливневой канализации в Орле было выделено 20 миллионов рублей. Но, как высказалась в своем телеграм-канале Ксения Собчак, «воз потоп и ныне там».

Комментируя ситуацию, журналистка предложила губернатору и мэру выход из ситуации.

«Нужно официально объявить Орел российской Венецией, открыть пункты аренды лодок, привлекать капитал и развивать инфраструктуру, глядишь, и туристы потянутся. Ну, или все-таки сделать ливневки, тут уж выбор за вами, господа хорошие», - написала Ксения Собчак.

К какому решению придут власти, покажет ближайший сильный дождь. Редакция "Комсомолки" продолжит следить за ситуацией.