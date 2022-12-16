Фото: Ольга Супонева

В Орле на содержание ливневок в 2023 году потратят до 20 миллионов рублей. Аукцион на право обслуживания городских ливневок объявила мэрия Орла.

Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупок». Победителя открытого конкурса выберут 29 декабря. Он должен будет чистить и промывать ливневую канализацию города с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Начальная (максимальня) стоимость контракта составит 20 миллионов рублей.

Напомним, что ранее содержанием ливневок Орла занималось ООО «Спецстроймонтаж».