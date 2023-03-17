Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области от воды освободились четыре низководных моста. Еще десять переправ остаются подтопленными.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, кроме мостов, в водной западне сейчас находятся некоторые приусадебные участки в ряде садоводческих товариществ.

Весеннее половодье в Орловской области началось 11 марта. В связи с довольно теплыми днями, выпадениями дождя и мокрого снега, а также таяния снега, произошел подъем уровня воды в реках области. В результате этого были подтоплены 14 низководных мостов и приусадебные участки в СНТ «Дубрава», «Мезенка», «Импульс».

От воды за сутки освободилось четыре низководных моста – через реку Орлик около села Звягинки Орловского муниципального округа, через реку Раковку около села Голунь Новосильского района, через реку Сосну около деревни Подкопаево и поселка Плещеевский Завод Малоархангельского района.

На территории области на данный момент подтопленны низководные мосты в Залегощенском, Мценском, Новосильском районах и Орловском муниципальном округе.

При этом по данным орловского гидрометцентра, за прошедшие сутки наблюдалось снижение уровней воды в реках региона. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды.