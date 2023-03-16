Фото: река Ока Фото: Елена Зябкина

В Орле уровень воды в реках упал еще на 12 сантиметров. Риск подтопления городских улиц продолжает снижаться.

Об улучшении ситуации с паводком сообщили в пресс-службе городской администрации. Несмотря на сегодняшний дождь, уровень воды в орловских реках продолжает падать.

«Меньше, чем за сутки вода «ушла» на 12 сантиметров. Эта тенденция определенно радует», - отметил начальник управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов.

Напомним, 12 марта из-за обильных осадков и плюсовых температур многие улицы Орла частично ушли под воду. Система ливневой канализации областной столицы вновь не полностью справилась с прошедшим дождем и доставила неудобства горожанам. Накануне мэр Орла поручил каждые 4 часа докладывать ему о паводковой обстановке на территориях города.