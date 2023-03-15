В Орле уровень воды пошел на спад

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня уровень воды в Орле стабилизировался и пошел на небольшой спад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

О ситуации с пропуском паводковых вод сегодня на комиссии по ликвидации ЧС рассказал начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов. Он отметил, что первым критическим порогом, при котором подтапливаются городские территории, является уровень воды 8,66 м. Вчера в 18:00 уровень воды составлял 6,67 м, в 00:00 сегодня – 6,79 м, в 10:00 – 6,75 м.

- На утро зафиксировался стабильный уровень воды, он даже незначительно пошёл на спад. Однако завтра ожидаются дожди, и предсказать, как поведут себя реки, к сожалению, невозможно. Надеемся на благополучный исход. При этом силы и средства оперативного звена готовы к эвакуации населения из домов, которые попадают в зону возможного подтопления при уровне воды 8,66 м. Превентивные меры уже приняты», - заявил Игорь Тарасов.

По поручению мэра Орла Юрия Парахина при каждом теруправлении созданы оперативные группы, которые уже обошли все частные жилые дома, попадающие в зону подтопления. Каждому жильцу оставили памятку, как вести себя при паводке, а также взяли у них контактные номера и определили предварительную потребность в предоставлении временного жилья.

Первым в зоне подтопления может оказаться Заводской район. Как доложила глава теруправления Маргарита Деркач, сейчас поводов для беспокойства нет: подтопления домов и улиц не наблюдается. На случай подтопления определены автобусы и водители, которые выедут на место для эвакуации жителей и их имущества. В течение часа с момента поступления сигнала автобусы будут на месте.

Также накануне подрядная организация провела инвентаризацию и профилактическую чистку ливневок, расположенных у водоемов. При критическом уровне электроэнергия на подтопленных территориях будет отключена до отхода воды.

- Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий, особенно – к эвакуации населения. Прошу еще раз довести до жителей, которые первые на пути разлива рек, что мы будем рядом, если природа будет капризна, окажем всю необходимую помощь. Мы с вами находимся в режиме круглосуточного реагирования, - заявил мэр Орла Юрий Парахин и поручил каждые 4 часа докладывать по обстановке на территориях.

Напомним, 12 марта из-за обильных осадков и плюсовых температур многие улицы Орла частично ушли под воду. Система ливневой канализации областной столицы вновь не полностью справилась с прошедшим дождем и доставила неудобства горожанам.