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Жильцам дома по улице Тургенева в Орле вернули воду. Проблемы с подачей воды начались в декабре прошлого года.

О возобновлении водоснабжения в доме №4 по улице Тургенева сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. В рамках проводимой доследственной проверки принятыми мерами последствия аварии были устранены.

- В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка жалоб жителей многоквартирного дома №4 по улице Тургенева на ненадлежащее водоснабжение.

Ранее "Комсомолка" писала, что проблемы с подачей воды в доме начались в декабре прошлого года. По словам нашей читательницы, в управляющей компании Советского района жильцам пообещали наладить подачу воды до конца года, но после визита специалистов ситуация к лучшему не изменилась. Оказалось, что причиной отключения стал прорыв трубы.